Про це він сказав під час селекторної наради 2 травня, передають росЗМІ.

Він заявив, буцімто в Росії розпочато серійне виробництво нових типів озброєння.

За його словами, було вжито заходів щодо збільшення темпів виробництва зброї та техніки для військ, які беруть участь у війні проти України. Також міністр запевняє, що "збройні сили отримали достатню кількість боєприпасів для завдання вогневого ураження противнику". Раніше про брак боєприпасів неодноразово говорив засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

"Загалом оборонно-промисловий комплекс забезпечує потреби армії та флоту. Проте необхідно своєчасно виявляти ризики невиконання підприємствами своїх зобов'язань та оперативно вживати заходів",— сказав Шойгу.

Він також назвав важливим питанням нарощування можливостей ремонтно-відновлювальних робіт, аби оперативно лагодити пошкоджену техніку.