Шойгу заявив, що Білорусь отримала "Іскандери", здатні використовувати ядерний заряд
Білорусь отримала від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні використовувати ядерний заряд
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримала здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав очільник російського оборонного відомства.
Він також повідомив, що з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочато навчання білоруських розрахунків порядку його застосування.
Шойгу підкреслив, що армія РФ продовжить збройну агресію проти України.
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі є спробою залякати Захід, але Альянс не піддаватиметься на ядерний шантаж.
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