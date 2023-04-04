Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримала здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав очільник російського оборонного відомства.

Він також повідомив, що з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочато навчання білоруських розрахунків порядку його застосування.

Шойгу підкреслив, що армія РФ продовжить збройну агресію проти України.