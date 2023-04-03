Про це під час пресконференції в Брюсселі 3 квітня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

"Оголошення президента Путіна є частиною тенденції небезпечної, безумної ядерної риторики, яку він намагається використати, щоби відмовити нас від підтримки України. Це – залякування з метою зупинити союзників і партнерів Альянсу у наданні підтримки українцям у реалізації їхнього права захистити свою країну. Ми не дозволимо себе залякати. Ми будемо продовжувати допомагати Україні", - наголосив Столтенберг.

За його словами, Альянс наразі не бачить жодних переміщень ядерних сил Росії, яке потребувало би реакції.

“Ми залишаємося ядерним Альянсом, ми стримуємо та обороняємо всіх союзників, і будемо продовжувати уважно слідкувати за діями Росії, у тому числі у зв’язку із потенційним розміщенням ядерної зброї в Білорусі”, - резюмував Столтенберг.