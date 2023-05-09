Про це Пригожин розповів у новому відеоролику.

У відео Євген Пригожин вчергове жаліється на скрутне становище його вагнерівців і продовжує стверджувати, що досі не отримав снаряди. Крім того, він зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ "рвуть фланги" та найближчим часом можуть розпочати контрнаступ.

Також голова ПВК підтвердив, що українці учора провели атаку і відбили більше кілометра території. За словами очільника найманців, позиції залишили не його бійці, а частини регулярної армії.

У ЗСУ пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.





