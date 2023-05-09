Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання, - Череватий
Засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину немає звідки поповнювати особовий склад, щодня гине понад 100 вагнерівців
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Понад 100 вагнерівців гине щодоби. Пригожину вже не дозволяють брати в'язнів з в'язниць. Вже й в'язні не хочуть йти на війну, тому що це квиток в один кінець. Міноборони Росії також перехоплює в'язнів у так звані штурмові загони. Вже триває внутрішня боротьба. Пригожину немає звідки поповнювати свій особовий склад", - зауважив Череватий.
За словами речника Східного угруповання військ, Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання.
"Пригожину треба знайти алібі, чому він не виконав взяті на себе військові зобов'язання. Він принижував вище керівництво Міноборони агресора. Він хвалився, що має єдиний бойовий підрозділ, який чогось досягає, а військо армії агресора є нікчемним. Він деморалізував військових РФ, і це добре. Пригожин бреше про нестачу снарядів. Істерика Пригожина триває через втрати й неможливість їх поповнити. Пригожин ще гірший воєначальник, ніж бандит й бізнесмен", - наголосив Череватий.
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