Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко та полковник Анатолій Штефан.

Зазначено, що мало місце вогневе ураження командного пункту росіян.

"Є дані, що під Бахмутом ЗСУ знищили командира російської 4 ОМСБр та начальника штабу", - написав Гончаренко.

Він також додав, що заступнику командира вдалося вижити, але його стан важкий.

Анатолій Штефан розповів, що у Кліщівці ліквідувати також вдалося частину особового складу - втрати склали до 20 людей. Кількість втраченої техніки встановлюється.

"Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих: заступнику командувача 2АК з МПЗ полковник "Т", командир 4 ОМСбр полковник "М", начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М", заступник командира 4 ОМСбр, полковник "Я" - 300, але надія на демобілізацію велика", - написав Штефан.