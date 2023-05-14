Україна готується до декількох контрнаступів, - Defense Express

Про це пише видання Defense Express

Міноборони Німеччини офіційно підтвердило намір виділити найбільший з початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги для України.

Аналітики видання зазначають, що варто звернути увагу з якою саме логікою уряд Німеччини міг формувати цей пакет військової допомоги. Оскільки воєнно-політичне керівництво України наполегливо говорить про те, що для захисту нашого неба від повітряних атак росіян потрібно більше сучасних засобів ППО, і в цей запит цілком влучає рішення виділити ще 15 "зенітних танків" Gepard та чотири батареї IRIS-T SLM на 12 пускових установок із боєзапасом зенітних ракет.

Але при цьому військово-політичне керівництво України також заявляло, що для остаточного звільнення наших земель від російських окупантів, можливо, знадобиться провести не одну, а декілька контрнаступальних кампаній і для цього потрібна відповідна військова номенклатура.

У виданні наголосили, що такий меседж почули в Берліні, тому бронетехніка та додаткова техніка також покладені на матеріально-технічне забезпечення, яке посилить військовий механізований підрозділ Збройних сил, призначений для наступальних операцій.