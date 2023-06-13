Про це повідомив у telegram 13 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що було знищено 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубицю 2С19 "Мста-С" та автомобільну техніку. Також було знищено склади з боєприпасами ворога.