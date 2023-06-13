За добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання
Про це повідомив у telegram 13 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що було знищено 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубицю 2С19 "Мста-С" та автомобільну техніку. Також було знищено склади з боєприпасами ворога.
- У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
- 13 червня повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
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