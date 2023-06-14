У Міноборони назвали співвідношення українських і російських втрат на Бахмутському, Бердянському й Запорізькому напрямках

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом тижня зафіксована інформаційна активність ворога щодо теми наших втрат під час наступу. Мета - деморалізація та створення паніки. Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою. Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат", - пише Маляр.

У Міноборони також назвали співвідношення українських і російських втрат на напрямках, де наші війська зараз наступають.

"Хортиця" (прим. - Бахмутський напрямок) – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів.

"Таврія" (прим. - Запорізький і Бердянський напрямки) – загиблих у ворога в 5,3 раза більше.