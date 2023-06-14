У Міноборони назвали співвідношення українських і російських втрат на Бахмутському, Бердянському й Запорізькому напрямках
Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Протягом тижня зафіксована інформаційна активність ворога щодо теми наших втрат під час наступу. Мета - деморалізація та створення паніки. Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою. Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат", - пише Маляр.
У Міноборони також назвали співвідношення українських і російських втрат на напрямках, де наші війська зараз наступають.
"Хортиця" (прим. - Бахмутський напрямок) – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів.
"Таврія" (прим. - Запорізький і Бердянський напрямки) – загиблих у ворога в 5,3 раза більше.
- Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне.
- Зранку 12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині та Новодарівкою на Запоріжжі.
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