ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині
Про це вона написала 12 червня у telegram.
"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського
Далі буде...", - йдеться у дописі.
Зазначимо, Сторожеве знаходиться біля Благодатного та Нескучного. Ці населені пункти були звільнені нещодавно.
Фото: Скриншот. DeepState
- 11 червня ЗСУ звільнили села Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя.
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Станом на ранок 12 червня Генштаб ЗСУ звітував, що на Бахмутському напрямку ворог здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від артилерійських обстрілів противника постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.
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