ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині

Про це вона написала 12 червня у telegram.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Далі буде...", - йдеться у дописі.

Зазначимо, Сторожеве знаходиться біля Благодатного та Нескучного. Ці населені пункти були звільнені нещодавно.

Фото: Скриншот. DeepState