Про це у ранковому зведенні 12 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Так, протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Госпіталь у Ростовської області РФ переповнений пораненими на Бахмутському напрямку окупантами

Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.

Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями.

"Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених", - йдеться повідомленні.

Росія завдала 1 ракетного та 36 авіаційних ударів по Україні за добу

11 червня ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах України.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв - Харківської.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька.

Від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ проводила наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мала.

Завдала авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Водночас ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються.

Завдали авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та станцію РЕБ росіян

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.