ЗСУ звільнили селище Благодатне, що поблизу Волновахи
Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне
Про це бригада пише у facebook.
"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!", - йдеться у повідомленні.
Селище міського типу Благодатне знаходиться у Волноваському районі Донецької області. Воїни розповіли, що у ході операції вдалося взяти в полон російських військових.
"Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - додали у бригаді.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів.
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