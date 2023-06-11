ЗСУ звільнили селище Благодатне, що поблизу Волновахи

Про це бригада пише у facebook.

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!", - йдеться у повідомленні.

Селище міського типу Благодатне знаходиться у Волноваському районі Донецької області. Воїни розповіли, що у ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

"Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - додали у бригаді.