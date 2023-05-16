Про це інформує Маляр.

"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції й не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", - написала заступниця міністра оборони України.

Військова наголосила, що водночас російська армія дещо просувається в самому міста Бахмут, вщент знищуючи його артилерією. Також противник підтягує підрозділи професійних десантників.

"Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", - пояснює Маляр.

Заступниця міністра оборони нагадала, що РФ має перевагу у кількості особового складу та озброєнні: "Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку".