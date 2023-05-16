Маляр: ЗСУ звільнили 20 кв. км передмістя Бахмута, але ворог дещо просувається в місті, руйнуючи його артилерією
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів
Про це інформує Маляр.
"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції й не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", - написала заступниця міністра оборони України.
Військова наголосила, що водночас російська армія дещо просувається в самому міста Бахмут, вщент знищуючи його артилерією. Також противник підтягує підрозділи професійних десантників.
"Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", - пояснює Маляр.
Заступниця міністра оборони нагадала, що РФ має перевагу у кількості особового складу та озброєнні: "Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку".
- 13 травня британська розвідка повідомила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
- 13 травня повідомлялося, що українські військові поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута.
- Американський Інститут вивчення війни підтвердив, що Сили оборони звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута на Донеччині.
- 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
- Британська розвідка підтвердила успіхи Сил оборони України під Бахмутом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе