Просування ЗСУ під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій, - Сирський

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зазначив він.

При цьому Сирський заявив, що це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Адже операція з оборони Бахмута триває.