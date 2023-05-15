Просування ЗСУ під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій, - Сирський
Просування українських військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій
Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зазначив він.
При цьому Сирський заявив, що це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Адже операція з оборони Бахмута триває.
- Американський Інститут вивчення війни підтвердив, що Сили оборони звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.52Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе