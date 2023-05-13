ЗСУ просуваються у двох місцях на околицях Бахмута, - Маляр
Українські військові поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута. Поки ведуться активні бойові дії, коректних цифр не буде
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.
"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються.
Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", - йдеться у повідомлені.
Наші військові розгромили ворога і вже захопили багато полонених. Натомість в самому місті ситуація складніша.
"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - пише Маляр.
- 13 травня британська розвідка повідомила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
- Українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку та рухаються вперед на деяких ділянках фронту.
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