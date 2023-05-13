ЗСУ просуваються у двох місцях на околицях Бахмута, - Маляр

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються.

Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", - йдеться у повідомлені.

Наші військові розгромили ворога і вже захопили багато полонених. Натомість в самому місті ситуація складніша.

"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - пише Маляр.