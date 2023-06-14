Морпіхи ліквідували за день 47 росіян, знищили танк і 3 ББМ
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 13 червня, морські піхотинці знищили 47 росіян, 3 бойові броньовані машини і танк", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
- Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
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