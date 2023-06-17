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Ексклюзив

Через початок українського контрнаступу Путін демонструє невпевненість, - Фейгін

17 червня, 2023 субота
00:49
Війна з Росією Путін

Марк Фейгін, російський опозиційний громадський і політичний діяч, юрист та блогер, вважає, що Путін розуміє, що після відходу російських військ від Сум, Києва, Харківської області, Херсона, якщо ще щось втратити, то це перетвориться на систему

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо ми говоримо про Петербурзький міжнародний економічний форум та зустріч Путіна з військкорами, то на мою думку, причина невпевненості Путіна у початку українського контрнаступу. Путін демонструє свою невпевненість, він намагається заговорювати як зубний біль: вже і 186 іноземних танків знищили, і 450 одиниць бронетехніки. Багато цифр не збігається, і це відображає його невпевненість. Тому що, починаючи з вересня минуло року була Харківська операція, потім Херсон, правда, до цього були й Суми, і відведення від Києва, тобто відчуття таке, якщо ще щось втратити, то це перетвориться на систему", - прокоментував опозиційний політичний діяч.

Марк Фейгін додав, що у РФ з грудня говорили про якийсь страшний наступ, який загалом вилився у взяття Соледара та Бахмута, а більше нічого не було зроблено.

"Якщо Путін у цьому бачить систему, то він розуміє, що на відміну від російського наступу як раз український контрнаступ цілком може закінчитися взяттям Маріуполя та Мелітополя. Це не відбудеться швидко, російські війська встигли там побудувати оборону, але є відчуття, що це можливо. Зауважте, коли у Путіна запитали про втрати особового складу, то він сказав, що у нього записано, що це до міноборони. А чому він не розказав, скільки було втрачено особового складу?  І це теж демонстрація невпевненості. А як він буде коментувати, якщо дійсно Маріуполь візьмуть українські війська. Я не кажу, що це завтра відбудеться. А якщо відбудеться,  то він теж відправить, щоб міноборони відповідало", - сказав Фейгін.

  • 13 червня Володимир Путін зустрівся з військкорами
  • 14 червня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Кремль сподівається, що військкори матимуть вирішальне значення для згуртованості суспільства
Україна
Росія
Володимир Путін
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Бахмут
наступ ЗСУ
Соледар
Контрнаступ ЗСУ
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