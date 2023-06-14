Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент РФ все більше покладатиметься на ультранаціоналістичну спільноту, щоб забезпечити підтримку затяжної війни серед росіян, вважають експерти.

"Кремль, ймовірно, усвідомлює, що ключові постаті, які виступають за війну, матимуть вирішальне значення для згуртування решти суспільства у цих зусиллях", - йдеться у звіті.

Крім того, Путін, ймовірно, намагається систематично перебільшувати та спотворювати втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ ВСУ як невдале та відбити у Заходу бажання продовжувати підтримувати Україну. Також лідер РФ запевнив військкорів, що не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації або вводити воєнний стан. На думку аналітиків, це говорить про те, що Путін не наважується засмучувати російське суспільство, оскільки ще не вирішив повністю присвятити себе веденню тотальної війни.

В ISW додали, що нинішній вплив провоєнних російських блогерів, ймовірно, став прямим результатом нездатності Кремля забезпечити ефективну присутність у соцмережах та підготувати російське суспільство до затяжної війни.

13 червня Володимир Путін зустрівся з військкорами. Там він висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку, адже там були кращі позиції армії РФ. Також диктатор зазначив, що затоплення скотомогильників та цвинтарів після руйнування ГЕС для Росії не проблема. Для її вирішення будуть залучені війська хімзахисту. Крім того, за його словами, Росія думає про вихід із зернової угоди, оскільки Україна нібито використовує зернові коридори для запуску морських дронів.



