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Путін висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку

13 червня, 2023 вiвторок
18:21
Війна з Росією путін

Путін висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку, адже там були кращі позиції армії РФ

Про це він розповів під час спілкування з воєнкорами, інформує РБК.

Путін повідомив, що Росія не була зацікавлена в підриві Каховської ГЕС і назвав причини. Перша – це збитки "новим російським територіям". Друга – там збиралися наступати ЗСУ.

"Скажу дивну річ, але все-таки. На жаль, це (руйнування Каховської ГЕС, - ред.) зірвало їхній контрнаступ на цьому напрямі. На жаль — чому? Бо краще, щоб вони там наступали. Для нас краще, бо для них було б зовсім погано там наступати. Оскільки такий розлив стався, то, відповідно, і наступ не відбувся", — пояснив президент.

Також він зазначив, що затоплення скотомогильників та цвинтарів після руйнування Каховської ГЕС для Росії не проблема. Для її вирішення будуть залучені війська хімзахисту.

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. У МВС України відразу почали евакуювати цивільне населення із низки населених пунктів, що потрапили в потенційні зони затоплення на правобережжі річки Дніпро. Також частина мешканців евакуювалася самостійно. Натомість жителі тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі опинилися без допомоги. Зокрема, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначав, що окупанти ізолювали Олешки Херсонської області й евакуювали тільки мешканців з російським паспортом. А депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів у ефірі Еспресо, що окупанти розмістили позиції на дахах підтоплених будинків лівобережної Херсонщини та обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки.
  • Унаслідок підтоплення через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС на Херсонщині станом на вечір 12 червня було відомо про загибель 10 людей. Ще двоє людей загинули в Миколаївській області. На вечір 12 червня 41 людина вважається зниклою безвісти
  • 13 червня в ООН заявили, що місія Організації готова відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надає гарантій безпеки.
Володимир Путін
наступ ЗСУ
Каховська ГЕС
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