Про це він розповів під час спілкування з воєнкорами, інформує РБК.

Путін повідомив, що Росія не була зацікавлена в підриві Каховської ГЕС і назвав причини. Перша – це збитки "новим російським територіям". Друга – там збиралися наступати ЗСУ.

"Скажу дивну річ, але все-таки. На жаль, це (руйнування Каховської ГЕС, - ред.) зірвало їхній контрнаступ на цьому напрямі. На жаль — чому? Бо краще, щоб вони там наступали. Для нас краще, бо для них було б зовсім погано там наступати. Оскільки такий розлив стався, то, відповідно, і наступ не відбувся", — пояснив президент.

Також він зазначив, що затоплення скотомогильників та цвинтарів після руйнування Каховської ГЕС для Росії не проблема. Для її вирішення будуть залучені війська хімзахисту.