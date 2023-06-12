Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 10 людей, зниклих безвісти - до 42
Унаслідок підтоплення через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС на Херсонщині та Миколаївщині загинули 10 осіб. 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє.Міністерство внутрішніх справ України в телеграм.
Станом на 13:00 12 червня серед загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС - вісім людей у Херсонській області, двоє у Миколаївській.
Як повідомили в МВС, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово окупованій. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.
Загалом з двох областей вдалося евакуювати 3725 осіб, з яких 372 дитини та 76 маломобільних осіб.
У Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, фіксується стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Мешканці Херсонської області звертаються до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 заяв.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано.
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- Станом на вечір 11 травня середній рівень води на Херсонщині впав до позначки 3,93 метра, показник продовжує зменшуватися.
- 12 червня керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що до порятунку людей з лівого берега Херсонщини привертається занадто багато уваги. Така операція вкрай небезпечна і вимагає абсолютної інформаційної тиші.
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