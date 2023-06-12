Про це повідомляє.Міністерство внутрішніх справ України в телеграм.

Станом на 13:00 12 червня серед загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС - вісім людей у Херсонській області, двоє у Миколаївській.

Як повідомили в МВС, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово окупованій. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

Загалом з двох областей вдалося евакуювати 3725 осіб, з яких 372 дитини та 76 маломобільних осіб.

У Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, фіксується стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Мешканці Херсонської області звертаються до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 заяв.