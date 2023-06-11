Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз практично у двічі зменшилася затопленість площі, зараз вона становить 77 кв.км, нині середній рівень води становить менш ніж чотири метри - 3,93 м і ця цифра продовжує зменшуватися. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів - 32 на правому березі та 14 - на лівобережжі, на деокупованій території під водою ще залишається майже 3800 житлових будинків", - розповів очільник області.

Нині маємо три населені пункти, де відійшла вода. Там триватиме спеціальна робота - спочатку заходитимуть вибухотехніки, правоохоронці, екологи, комунальники, а тоді вже мирні жителі.

Рятувальники та волонтери продовжують евакуацію цивільних осіб.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.