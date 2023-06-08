У Миколаєві за ніч рівень води піднявся на 11 см, берегову лінію поблизу житлових будинків укріплюють
Станом на ранок 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води через підрив росіянами Каховської ГЕС зріс до 97 см. За ніч вода піднялась на 11 см
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Станом на 08:00 рівень води в акваторії Миколаєва сягав 97 см.
Зазначається, що укріплення берегової лінії неподалік житлових будинків відбувається в окремих найнижчих ділянках.
"Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок. Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами", - йдеться у повідомлені.
Як зазначає Сєнкевич, станом на 09:00, рівень води в акваторії Миколаєва не змінився.
Кореспондент Еспресо Дмитро Дідора показав наслідки підтоплення у мікрорайоні Намив у Миколаєві.
Фото: Дмитро Дідора
Ситуація з підтопленням в Херсонській області
Станом на 06:00 8 червня затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, із них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Середній рівень підтоплення – 5,61 м.
Як повідомляє Олександр Прокудін, небезпечні території покинули 1999 мирних жителів. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел – 1495. Натомість у ДСНС кажуть, що станом на 08:00 евакуювали 1995 людей, із яких 103 – діти.
Також врятовано 334 мирних жителів, зокрема 15 дітей. 168 українцям надано психологічну допомогу.
Згідно з попередніми даними, на правому березі річки Дніпро підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків.
- На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.
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