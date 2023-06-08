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Наразі під водою 600 км² Херсонщини, з них 68% - лівобережжя, - ОВА про ситуацію в регіоні

8 червня, 2023 четвер
08:47
Війна з Росією Каховська ГЕС

На ранок 8 червня середнє підтоплення становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів Херсонської області

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація із зони підтоплення", – розповів очільник області.

Станом на 06:00 небезпечні території покинули 1999 мирних жителів. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел – 1495.

Повідомляється, що затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, із них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Середній рівень підтоплення – 5,61 м.

"Люди втомлені, але забезпечені та нагодовані. Бажання виїжджати далі, в інші області бажання немає", – додав Прокудін.

Голова ОВА нагадав, для евакуації необхідно телефонувати на гарячу лінію ОВА та службам порятунку.

Натомість у ДСНС кажуть, що станом на 08:00 евакуювали 1995 людей, із яких 103 – діти.

Також врятовано 334 мирних жителів, зокрема 15 дітей. 168 українцям надано психологічну допомогу. 

Згідно з попередніми даними, на правому березі річки Дніпро підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків.

Руйнування та небезпека: що кажуть в Укргідроенерго та МВС

Укргідроенерго повідомляє, що наразі триває руйнування водозливної греблі та земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

Станом на 08:00 рівень водосховища в районі Нікополя становить 13,05 м.

"Для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду. Укргідроенерго та Укргідропроєкт розробляють проєкт зведення перемички Каховського водосховища для відновлення рівня води до позначки до підриву", – звітує пресслужба.

Натомість МВС України закликає мешканців прибережних територій не чіпати небезпечні предмети та телефонувати на 101.

"Стрімка течія підіймає з ґрунту міни та нерозірвані боєприпаси. Вони дрейфують Дніпром та непередбачувано можуть розірватися. Також течія їх може виносити на берег в районах розливу, що дуже небезпечно для людей", – розповідають у пресслужбі. 

З Правилами мінної безпеки можна ознайомитись тут.

Підрив Каховської ГЕС: заяви та ситуація на півдні

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху. Крім цього,  Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 

В Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Зокрема, вдень 7 червня у МОЗ припустили ймовірність спалаху холери та попередили про небезпеку ботулізму внаслідок підриву ГЕС. Також там закликали пити лише привізну або бутильовану воду й дало інші поради українцям для зниження ризику інфекційних захворювань.

На вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи.

Крім того, стало відомо про затоплення єдиного в Україні державного осетрового заводу й Національного парку "Нижньодніпровський", під загрозою опинилися сотні видів риб і птахів. Повністю затопило і дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині. 

У тимчасово загарбаній Голій Пристані станом на 20:00 було затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжував зростати. Але українській поліції вдалося врятувати жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках.

Також було відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області. Так, за словами мера Олешок Євгена Рищука, внаслідок потопу в місті попередньо загинули 3 людей.

Своєю чергою у звʼязку з підтопленням Херсонщини Кабінет Міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А Європейський Союз направить Україні допомогу для подолання наслідків підриву росіянами ГЕС, зокрема фільтрами, помпами, генераторами та обладнанням для притулку. 

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС Україна має розслідувати разом із росіянами. 

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воєнні злочини Росії
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