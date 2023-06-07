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Підрив Каховської ГЕС: у Олешках є перші загиблі, - мер Рищук

7 червня, 2023 середа
19:05
Війна з Росією Олешки

В окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС

Про це розповів міський голова окупованого міста Євген Рищук в ефірі Еспресо.

"Коли був підірваний Антонівський міст, окупанти відібрали всі плавзасоби. У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів. Є інформація, що у підтоплених населених пунктах росіяни людей не випускають. Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні - там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати. З електроенергією проблеми, є вже проблеми з питною водою - більшість людей брали її з свердловин, які були вдома. Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей", - сказав він.

Рищук повідомив про перших загиблих внаслідок підтоплення.

"Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла  підтверджена інформація. Написано: "Уже є інформація про загиблих". Скільки людей, я ще не знаю", - заявив мер.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. 

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.

російська армія
Херсонщина
окуповані території
Каховська ГЕС
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