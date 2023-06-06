Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у telegram.

За його словами, з Фонду відновлення виділено 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів.

"Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також виділяємо Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді", - написав Шмигаль.

Він додав, що керівником робіт із ліквідації наслідків терористичної атаки РФ на Каховську ГЕС призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств", - розповів Шмигаль.