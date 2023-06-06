Підрив Каховської ГЕС: уряд виділив 1,5 млрд грн на новий водогін для Кривого Рогу, Нікополя та Марганця
Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у telegram.
За його словами, з Фонду відновлення виділено 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів.
"Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також виділяємо Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді", - написав Шмигаль.
Він додав, що керівником робіт із ліквідації наслідків терористичної атаки РФ на Каховську ГЕС призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"Утворюємо штаб з ліквідації наслідків, куди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств", - розповів Шмигаль.
- У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
- За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тож Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.
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