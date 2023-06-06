Наєв запевнив, що Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ
Сили оборони вжили заходів щодо безпеки Київської ГЕС. Її захищено від ударів із повітря та від диверсійно-розвідувальних груп ворога
Про це в коментарі Укрінформу повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів із повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє", - сказав Наєв.
"Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – додав він.
- 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС.
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