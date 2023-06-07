Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС
Президент США Джо Байден вперше висловився стосовно ситуації навколо Каховської ГЕС, яку зруйнували російські терористи
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
Президент США відповів на запитання журналістів про підрив Каховської ГЕС.
"Ми не йдемо. Ми будемо допомагати Україні", - заявив президент США Джо Байден.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
- Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
- Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
- Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.
- У Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе