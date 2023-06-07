Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказав заступник генсека цієї організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Уже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій, зазначив він.

"ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги понад 16 тис.постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення", – зауважив Гріффітс.

Крім того, розгорнуті багатопрофільні мобільні бригади на залізничних і автобусних станціях по всій Херсонській області для підтримки тих, хто потребує евакуації.

Заступник генсека ООН нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові: "Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва продуктів харчування".

За його словами, руйнування греблі може негативно позначитися на виробництві електроенергії, а будь-яке неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі може негативно позначитися на безпеці Запорізької АЕС.

Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.