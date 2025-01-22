Хабар у $170 тис.: до суду передали справу проти працівника Офісу генпрокурора
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням прокурора Офісу генерального прокурора в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $170 тис.
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.
Вказано, що йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- НАБУ разом із САП викрили посадовців Офісу генпрокурора на хабарі: вони просили 170 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.
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