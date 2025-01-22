Хабар у $170 тис.: до суду передали справу проти працівника Офісу генпрокурора

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.

Вказано, що йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.