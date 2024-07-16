За закриття справи просили $170 тис.: посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі

Про це інформує НАБУ.

"НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що одного з посадовців затримали після одержання хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.