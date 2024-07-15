"Відкат" у 3,4 млн грн: нардепа-"слугу" Задорожнього підозрюють у хабарництві, фракція відреагувала

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Його "відкат", як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Імовірний злочин кваліфікують за статтями : ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 27 (Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням), ч. 4 ст. 368 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Реакція фракції "Слуга народу"

Речниця "слуг" Юлія Палійчук заявила, що фракція засуджує будь-які прояви корупції і вважає, що кожен, хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів та посад.

"Ми виступаємо за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній. Якщо його вину буде доведено – він має понести відповідальність відповідно до закону", - наголосила речниця.

Палійчук повідомла, що на час розслідування членство Миколи Задоржнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.

"Нульова толерантність до корупції була і залишається нашою ключовою позицією. Наша політична сила скасувала депутатську недоторканність і першою в Україні задала новий рівень політичної культури, коли ми не вигороджуємо порушників, навіть якщо вони балотувалися за списками нашої політичної сили", - резюмувала представниця фракції "Слуга народу".