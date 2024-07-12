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Обіцяв підприємцю ліцензії: СБУ затримала на хабарях високопосадовця податкової служби Києва

12 липня, 2024 п'ятниця
12:16
Кримінал

В.о. заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві вимагав хабарі від столичних підприємців через посередника. Обом загрожує до 10 років тюрми

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці задокументували, як високопосадовець податкової одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини хабаря і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу".

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: https://t.me/SBUkr

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби.
Теги:
податки
СБУ
корупція в Україні
новини Києва
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