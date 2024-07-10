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Головна Кримінал Трьом топпосадовцям Держмитслужби, які "обклали даниною" регіональні митниці, повідомили про підозру в корупції

Трьом топпосадовцям Держмитслужби, які "обклали даниною" регіональні митниці, повідомили про підозру в корупції

10 липня, 2024 середа
02:59
Кримінал

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби

Зміст

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

На систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримано керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці.

За даними слідства, посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їх діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень.

Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше 8 таких передач грошових коштів.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць", – наголосив генпрокурор Андрій Костін.

На теперішній час директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів. Встановлюються інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎

Фото: https://gp.gov.ua/


Фото: https://gp.gov.ua/


Фото: https://gp.gov.ua/

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • НАБУ і САП запобігли спробі поставити "потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби: за посади очільників загалом пропонували $1,7 млн.
Теги:
Економіка
Україна
митниця
СБУ
корупція в Україні
Офіс генпрокурора
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