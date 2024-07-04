Планували поставити "потрібних людей" на керівні посади за $1,7 млн: НАБУ і САП запобігли корупційній схемі у Держмитслужбі
НАБУ і САП запобігли спробі поставити "потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби: за посади очільників загалом пропонували $1,7 млн
Про це інформує НАБУ.
Слідство встановило, що за посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 млн дол., Волинської - 500 тис. дол., Чернівецької - 200 тис. дол.
"Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів", - йдеться у повідомленні.
Наразі двом особам вже повідомили про підозри за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора затримали на підставі ст. 208 КПК України.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше начальника одного з управлінь Рівненської митниці викрили на хабарництві. Він за винагороду сприяв підприємцям у безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпорту.
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