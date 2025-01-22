Міноборони допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Міністерство оборони України допустило до використання у Силах оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Там зазначили, що Poseidon призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Poseidon виконує завдання при температурі від −20 °C до +45 °C та під час сильного вітру.
"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – додав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
- Наприкінці 2025 року Міністерство оборони спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, озброєними безпілотниками.
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