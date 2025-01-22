Міноборони допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Poseidon

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Там зазначили, що Poseidon призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Poseidon виконує завдання при температурі від −20 °C до +45 °C та під час сильного вітру.

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – додав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.