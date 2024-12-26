Міноборони тестує пункт управління підрозділами, озброєними БПЛА
Міністерство оборони спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, озброєними безпілотниками
Про це повідомляє Міноборони.
Серед вимог Міноборони до пункту управління: максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв'язку та РЕБ. У відомстві зазначили, що новий зразок техніки має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарних умовах, так і під час руху.
"Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування", – йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що базою для цієї інноваційної розробки планується спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності, який має вирішити завдання достатньої маневреності та руху пункту управління бездоріжжям.
"Безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління. Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам – кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво", – сказав перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
- Міністерство оборони допустило до постачання в підрозділи Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".
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