До постачання в ЗСУ допустили український БПАК "Щедрик"
Міністерство оборони допустило до постачання в підрозділи Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик"
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що "Щедрик" виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою і може працювати як удень, так і вночі.
Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів, які оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.
У Міноборони розповіли, що літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку, а заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.
"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у війську український дистанційно керований бойовий модуль Wolly.
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