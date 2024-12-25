До постачання в ЗСУ допустили український БПАК "Щедрик"

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що "Щедрик" виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою і може працювати як удень, так і вночі.

Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів, які оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

У Міноборони розповіли, що літальні апарати "Щедрика" можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку, а заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.