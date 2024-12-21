До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що Wolly оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Також у відомстві додали, що Wolly зручно транспортувати – модуль порівняно легкий, і до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. До того ж заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

Фото: Міністерство оборони України

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.