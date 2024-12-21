До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у війську український дистанційно керований бойовий модуль Wolly
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що Wolly оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.
Також у відомстві додали, що Wolly зручно транспортувати – модуль порівняно легкий, і до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. До того ж заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.
Фото: Міністерство оборони України
"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання український універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе