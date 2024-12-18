До використання в Силах оборони допустили безшумний транспортер CRAB-LS
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання український універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення. Йдеться про доставку на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та евакуацію поранених.
Крім того, CRAB-LS можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах. Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун і всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди.
"Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію) у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового", – зазначили у відомстві.
До того ж є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе, додали в Міноборони.
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