До використання в Силах оборони допустили безшумний транспортер CRAB-LS

Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення. Йдеться про доставку на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та евакуацію поранених.

Крім того, CRAB-LS можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах. Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун і всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди.

"Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію) у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового", – зазначили у відомстві.

До того ж є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе, додали в Міноборони.