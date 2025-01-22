Оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів
Оператор мобільного зв'язку lifecell з лютого 2025-го планує підняти вартість тарифів. Причиною цього стало зростання вартості електроенергії
Про це заявив CEO DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба в інтерв'ю Forbes Ukraine.
"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - каже він.
Шелемба пояснив, що причиною підвищення тарифів стало зростання вартості електроенергії: "Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це".
Водночас він пояснив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.
"Завдяки оптимізації витрат ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", - додав керівник.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у дискусіях з міжнародними партнерами обговорюється тема підвищення тарифів, утім, цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть.
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