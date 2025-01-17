Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у дискусіях з міжнародними партнерами обговорюється тема підвищення тарифів, утім що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть
Про це він заявив на засіданні уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Щодо тарифів на газ Галущенко одразу нагадав, що змін не відбулося, тариф залишився.
Стосовно електроенергії, за словами міністра, є декілька складових питань. Він додав, що дійсно міжнародні партнери надають безпрецедентну допомогу Україні в сфері енергетики, що включає не тільки обладнання, а й виділення коштів у відповідний фонд на закупівлю такого обладнання.
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Галущенко поінформував, що у дискусіях з МВФ та іншими партнерами, Україну підштовхують до того, щоб зняти прайс-кепи (граничні ціни, - ред.), що відповідно одразу вплине на ціноутворення на ринку для бізнесу.
"Підвищити тариф - це все є в дискусіях. Але насправді на сьогодні тариф, який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо його збільшувати, якщо ми говоримо про тариф для населення", - запевнив міністр.
Він пояснив, що за тими розрахунками, які є по факту проходження пів року з моменту, коли тариф був запроваджений, є можливість балансувати фінансовий ринок і дає можливість відповідно по колу розрахунків в ринку не накопичувати боргів саме в цьому сегменті.
- Нагадаємо, що уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф чинний з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.
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