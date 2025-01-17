Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть

Про це він заявив на засіданні уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Щодо тарифів на газ Галущенко одразу нагадав, що змін не відбулося, тариф залишився.

Стосовно електроенергії, за словами міністра, є декілька складових питань. Він додав, що дійсно міжнародні партнери надають безпрецедентну допомогу Україні в сфері енергетики, що включає не тільки обладнання, а й виділення коштів у відповідний фонд на закупівлю такого обладнання.

Читайте також: Пояснюємо, якими будуть тарифи з 1 січня

Галущенко поінформував, що у дискусіях з МВФ та іншими партнерами, Україну підштовхують до того, щоб зняти прайс-кепи (граничні ціни, - ред.), що відповідно одразу вплине на ціноутворення на ринку для бізнесу.

"Підвищити тариф - це все є в дискусіях. Але насправді на сьогодні тариф, який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо його збільшувати, якщо ми говоримо про тариф для населення", - запевнив міністр.

Він пояснив, що за тими розрахунками, які є по факту проходження пів року з моменту, коли тариф був запроваджений, є можливість балансувати фінансовий ринок і дає можливість відповідно по колу розрахунків в ринку не накопичувати боргів саме в цьому сегменті.