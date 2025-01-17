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Головна Економіка Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть

Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть

Ксенія Золотова
17 січня, 2025 п'ятниця
12:20
Економіка Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у дискусіях з міжнародними партнерами обговорюється тема підвищення тарифів, утім що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть

Зміст

Про це він заявив на засіданні уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Щодо тарифів на газ Галущенко одразу нагадав, що змін не відбулося, тариф залишився. 

Стосовно електроенергії, за словами міністра, є декілька складових питань. Він додав, що дійсно міжнародні партнери надають безпрецедентну допомогу Україні в сфері енергетики, що включає не тільки обладнання, а й виділення коштів у відповідний фонд на закупівлю такого обладнання. 

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Галущенко поінформував, що у дискусіях з МВФ та іншими партнерами, Україну підштовхують до того, щоб зняти прайс-кепи (граничні ціни, - ред.), що відповідно одразу вплине на ціноутворення на ринку для бізнесу.

"Підвищити тариф - це все є в дискусіях. Але насправді на сьогодні тариф, який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо його збільшувати, якщо ми говоримо про тариф для населення", - запевнив міністр. 

Він пояснив, що за тими розрахунками, які є по факту проходження пів року з моменту, коли тариф був запроваджений, є можливість балансувати фінансовий ринок і дає можливість відповідно по колу розрахунків в ринку не накопичувати боргів саме в цьому сегменті.

  • Нагадаємо, що уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф чинний з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.
Теги:
Новини
Суспільство
Енергія
Енергетика
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