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Інфографіка

Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 листопада

Крістіна Слончак
26 жовтня, 2023 четвер
19:06
Суспільство Ціни на комунальні послуги

Скільки доведеться платити українцям за воду, газ, електроенергію та інші комунальні послуги у листопаді 2023 року

Оплата комунальних послуг та зміна в тарифах – це одна з тих тем, що викликає занепокоєння у більшості українців, адже вони можуть вплинути на фінансовий стан громадян і підприємств в Україні.

Еспресо розповість, чи варто чекати на ще одне підвищення цін на електроенергію, природний газ та водопостачання. А також, які фактори призводять до змін в комунальних платежах та шляхи економії задля збереження фінансової стабільності.

Що у статті:

  • Чи варто чекати підвищення ціни на електроенергію з 1 листопада?

  • Тарифи на природний газ та теплопостачання

  • Які тарифи залишаться без змін у листопаді?

  • Що буде з цінами на водопостачання та водовідведення з 1 листопада?

  • Тарифи на комунальні послуги з вивезення побутових відходів

  • Зміни у виплатах субсидій восени та кому варто заново подати заявки

Чи варто чекати підвищення ціни на електроенергію з 1 листопада?

В Україні постановою №544 Кабмін офіційно затвердив фіксований тариф на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн/кВт∙год, що діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року, - за повідомленням від НКРЕКП.

Даний тариф застосовується для всіх побутових споживачів, включно з:

  • Споживачами, які представляють колективні об'єднання в житловому секторі, такі як ОСББ, гуртожитки та інші, де електрика використовується для задоволення побутових потреб мешканців.
  • Споживачами, незалежно від того, чи є у них електричне опалення.
  • Споживачами, які мають статус багатодітної сім'ї.
  • Іншим споживачам, які відповідно до закону мають право використовувати електроенергію за тарифами для побутових споживачів.

Важливим є те, що дані ціни є фіксованими та не залежать від обсягу споживання, як це було раніше. Незмінними залишаються тарифні коефіцієнти для споживачів із двозонним та тризонним диференціюванням приладів обліку (двозонні та тризонні лічильники). Так, у нічний час з 23:00 до 07:00, коли енергосистема має мінімальне навантаження, власники сплачуватимуть вдвічі менше за електроенергію ( 0,5 фіксованої ціни - 1,32 грн/кВт∙год) - пояснюють в Yasno.

Однак не варто забувати, що встановлення двозонного лічильника коштує близько 3 тисяч гривень і його окупність становитиме більше року, в залежності від ваших енерговитрат.

Тодішнє підняття цін і станом на зараз, було обумовлено завданою шкодою та руйнуваннями енергетичних об'єктів внаслідок авіаударів, що здійснила Росія. Цю інформацію було повідомлено міністром енергетики Германом Галущенком. Він також додав, що Україна переживає найбільш масштабну в своїй історії операцію з ремонту енергетичних об'єктів.

За підтвердженими даними від Германа Галущенка, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів в цьому році більше не планується. Також, міністр уточнив, що положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії буде дійним до кінця 2023 року. Це положення створює передумови для забезпечення побутових споживачів доступною електроенергією: "І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", - підкреслив він.

В свою чергу низка екпертів зазначили, що навіть таке підняття цін не відповідає реаліям сьогодення, щодо вартості електроенергії. Так, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко зазначив: "Ринкова ціна електроенергії складає 5,5-6,5 грн, а тарифи 1,68 грн, 1,44 грн — покривали лише витрати на передачу, на розподіл електричної енергії. І абсолютно не покривали витрати на неї як на товар".

З 1 листопада 2023 року відбудуться зміни у вартості електроенергії лише для непобутових споживачів. Ціна на електрику для бізнесу залежить від тарифів постачальника, а також від класу напруги (1-й, або 2-й) та інше. Тому кінцева вартість для промислових підприємств в різних населених пунктах України буде відрізнятись.

З чого складається ціна на електроенергію

Нагадаємо, до 1 червня 2023 року в Україні ціна на електроенергію була майже двічі нижчою. Діяли два основних тарифи для населення, згідно з якими споживачі, що використовували до 250 кВт-год на місяць платили 1,44 грн/кВт-год, а ті, хто більше 250 кВт-год, оплачували тариф на світло у вартості 1,68 грн/кВт-год.

Тарифи на природний газ та теплопостачання

У листопада 2023 року ціни на природний газ для побутових споживачів, а також список постачальників залишаться незмінними порівняно з попереднім місяцем.

Компанія "Нафтогаз України", яка постачає газ переважній більшості населення України, а саме 98% побутових споживачів, встановила тариф на природний газ з 1 травня 2023 року. Ціна на блакитне паливо тарифному плані "фіксований" становить 7,96 гривень за 1 кубічний метр. Така вартість для населення залишатиметься незмінною, принаймні до 30 квітня 2024 року.

"Я хочу заспокоїти всіх українців: "Нафтогаз" не планує змінювати ціни на газ цього опалювального сезону. Взимку українці можуть бути впевнені в тому, що їхні платіжки не будуть зростати", - повідомив Олексій Чернишов очільник правління НАК "Нафтогаз України".

Тарифи інших постачальників природного газу, таких як: ТОВ "Рітейл Сервіс", ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ETG), ТОВ "Прикарпатенерготрейд" тощо, коливається від 7,70 до 9,99 грн за куб. м. Тож подекуди ціни в областях та населених пунктах різняться.

Денис Шмигаль підтвердив дані, що протягом наступного опалювального сезону тарифи на тепло для українців залишаться незмінними. Крім того додав, що понад 70% об'єктів житлово-комунального господарства вже готові до нового опалювального сезону. "Готуємось до зими. Тарифи на тепло для людей у новому опалювальному сезоні залишаться без змін", - сказав він.

Ціна на газ для виробників тепла, що забезпечують населення, а також бюджетні установи залишається на рівні 7 420 грн та 16 390 грн відповідно, за тисячу кубометрів (із урахуванням ПДВ).

"Стосовно ресурсів - ми будемо забезпечені всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде", - наголосив міністр Герман Галущенко.

Фото: Держпродспоживслужба

Які тарифи не зростуть у листопаді

Від 19 серпня 2022 року набрав чинності Закон № 2479-IX "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", який встановлює тимчасову заборону на збільшення ряду тарифів, включаючи такі:

  • розподіл природного газу
  • виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
  • послуги надання гарячої води.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на теплову енергію та гарячу воду залишаться незмінними: "Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем".

Що буде з цінами на водопостачання та водовідведення з 1 листопада?

Підвищення ціни на воду для побутових споживачів не буде. Після липневого рішення НКРЕКП про збільшення вартості послуг водопостачання та водовідведення, а згодом скасування даної постанови через жорстку критику президента Зеленського, нових підвищень тарифів поки не очікується.

Тоді, у своєму повідомленні Володимир Зеленський зазначив, що постанова про зростання тарифів є "ганебною, непрофесійною та не погодженою з урядом". Внаслідок цього президент також доручив провести консультації з метою перегляду цього рішення щодо збільшення тарифів. Згодом, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський на позачерговому засіданні оголосив, що скасовують рішення щодо підвищення цін.

З початку липня 2023 року, вартість на послуги водопостачання та водовідведення були схвалені для 34 підприємств, і як результат, середнє зростання тарифів мало складати 32%. Що призвело б до середнього збільшення платежів за водоспоживання для домогосподарств (2-3 людини) на 62 гривні в місяць з урахуванням ПДВ.

Для деяких водоканалів ціна мала б зрости трохи вище середнього у два етапи: з 1 липня, а потім з 1 вересня 2023 року. В той же час, залишалася без змін вартість послуг водопостачання у містах, які більш серйозно зазнали впливу від бойових дій: Харків, Миколаїв і Херсон.

Тож, у листопаді 2023 року будуть діяти встановлені ще з 1 січня 2022 року тарифи на водопостачання та водовідведення.

Ціни на воду відрізняються в різних регіонах країни. Найвищі тарифи спостерігаються в Запоріжжі, де вартість водопостачання становить 25 грн за кубометр, а водовідведення - 40,51 грн за кубометр. Загальна вартість складає 65,55 грн/куб.м. Тоді як менше 30 грн за кубічний метр води платять жителі: Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької та ще низки областей. 

без води, вода

Фото: "Львівтеплоенерго"

Тарифи на комунальні послуги з вивезення побутових відходів

За встановлення тарифів щодо поводження з твердими побутовими відповідають органи місцевого самоврядування, отже в окремих містах і громадах ціни та послуги з  вивезення сміття відрізняються.

Так, однією з причин зміни вартості на дані комунальні послуги можна віднести підвищення цін на пальне. Тож, окремі комунальні підприємва підвищили ціни протягом 2023 року. Так, наприклад, "Луцькспецкомунтранс" з 1 серпня збільшив вартість послуги в середньому на 3,5 гривні для всіх груп населення підвищив вартість вивезення побутових відходів.

Однак, значних змін та підвищень цін в загальному на вивезення твердих побутових відходів не відбулось.

Вивезення сміття у Львові

Фото: ecopolitic.com.ua

Зміни у виплатах субсидій восени та кому варто заново подати заявки

Українці надалі можуть розраховувати на субсидії для погашення комунальних платежів. У 2023 році на компенсації ЖКП передбачено виділити 24,4 мільярда гривень. Прогнозується, що цю допомогу отримають 1,7 мільйона сімей, з середнім розміром щомісячної допомоги 1 189,3 гривень.

Відповідно до рішення уряду, субсидія надається, якщо оплата житлово-комунальних послуг перевищує 15% загального середньомісячного доходу сім'ї, на період до закінчення воєнного стану та ще місяць після його скасування.

Восени розмір допомоги може зрости, через підвищення цін на електроенергію. Нарахування субсидії здійснюється Пенсійним фондом (ПФУ). Для отримання пільг не обов'язково відвідувати зазначену установу, достатньо заповнити форми та додати зіскановані документи на порталі ПФУ, або Дії.

Ті, хто вже отримує субсидію або у літній період отримували "нульову субсидію", не повинні подавати документи знову перед настанням опалювального сезону. Перерахунок буде проведено автоматично.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що наразі восени не планується введення додаткових обмежень для отримання субсидій: "По субсидіях ніяких змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може буде збільшення видатків".

Однак, варто зауважити, що існує декілька категорій населення, яким все ж потрібно заново подати заявки для отримання субсидій, зокрема: 

  • домогосподарство, де проживає менша кількість людей, ніж вказано у реєстрації;
  • власникам квартир в яких проживають ВПО;
  • орендарі житла, які сплачують житлово-комунальні послуги;
  • члени домогосподарства, що звертається для отримання субсидії на купівлю зрідженого природного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

субсидії

Фото: delo.ua

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сміття
тарифи на газ
Економіка
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