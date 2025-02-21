У Китаї виявили новий коронавірус кажанів, який може поширитись серед людей
Китайська команда виявила новий коронавірус кажанів, який несе ризик передачі від тварини до людини, оскільки він використовує той самий людський рецептор, що й Covid-19
Про це повідомляє SCMP.
Дослідження проводилося під керівництвом Ши Чженлі – провідної вірусологині, відомої як "жінка-кажан" завдяки її широким дослідженням коронавірусів кажанів у лабораторії Гуанчжоу в Ухані.
Ши найбільш відома своєю роботою в Уханьському інституті, який був у центрі суперечок про походження Covid, причому одна теорія припускає, що це сталося через витік інформації з лабораторії в місті.
Останнє дослідження виявило новий вид коронавірусу HKU5, який вперше виявили у японського кажана в Гонконзі.
Новий вірус походить із підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає Близькосхідний респіраторний синдром (Mers). Вірус здатний зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2), тим самим рецептором, який використовується вірусом Sars-CoV-2, який викликає Covid-19, щоб інфікувати клітини.
- 30 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) звернулася до Китаю з проханням про надання даних та доступу для дослідження походження COVID-19.
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