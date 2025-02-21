У Китаї виявили новий коронавірус кажанів, який може поширитись серед людей

Про це повідомляє SCMP.

Дослідження проводилося під керівництвом Ши Чженлі – провідної вірусологині, відомої як "жінка-кажан" завдяки її широким дослідженням коронавірусів кажанів у лабораторії Гуанчжоу в Ухані.

Ши найбільш відома своєю роботою в Уханьському інституті, який був у центрі суперечок про походження Covid, причому одна теорія припускає, що це сталося через витік інформації з лабораторії в місті.

Останнє дослідження виявило новий вид коронавірусу HKU5, який вперше виявили у японського кажана в Гонконзі.

Новий вірус походить із підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає Близькосхідний респіраторний синдром (Mers). Вірус здатний зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2), тим самим рецептором, який використовується вірусом Sars-CoV-2, який викликає Covid-19, щоб інфікувати клітини.