Сили ППО вночі збили 87 зі 160 БПЛА ворога, 70 дронів локаційно втрачені

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворожа атака відбувалася із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Окрім цього, росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).