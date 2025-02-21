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Сили ППО вночі збили 87 зі 160 БПЛА ворога, 70 дронів локаційно втрачені

Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
08:29
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч на 21 лютого російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 160 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба збили 87 ворожих дронів

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Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

 Зазначається, що ворожа атака відбувалася із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово – РФ.

Окрім цього, росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

  • Увечері четверга, 20 лютого, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. У Києві спрацювала ППО. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
окупанти
Військові новини
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