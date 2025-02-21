Сили ППО вночі збили 87 зі 160 БПЛА ворога, 70 дронів локаційно втрачені
У ніч на 21 лютого російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 160 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба збили 87 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворожа атака відбувалася із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово – РФ.
Окрім цього, росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Увечері четверга, 20 лютого, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. У Києві спрацювала ППО.
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