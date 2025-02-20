Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві спрацювала ППО

Робота ППО у Києві

О 22:07 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці і зазначив, що на місто заходять кілька ворожих дронів.

Рух ворожих безпілотників

Так, о 19:28 повідомлялося, що декілька груп БПЛА заходять на Сумщину з Курської області та тримають курс на Полтавщину.

Станом на 19:40 з’явилася інформація, що ударні БПЛА ворога з Сумщини рухаються у напрямку Харківської області.

"Більшість ударних БПЛА продовжують рух у напрямку Полтави", - повідомили Повітряні сили о 20:03.

О 20:26 повідомлялося, про нові групи ударних БПЛА на Сумщині, які рухались у напрямку Охтирки.

Згодом ПС поінформували, що "щахеди" рухаються через північ Сумщини на Чернігівщину.

О 21:26 Повітряні сили повідомили про групи ударних БПЛА, які рухалися через Чернігівщину і тримали курс на Київщину.

"Декілька груп "шахедів" курсом на Миргород!", - написали Повітряні сили о 21:46.

Станом на 21:49 повідомлялося про рух ворожих дронів повз Бровари, курсом на Київ.

О 22:03 з’явилася інформація, що декілька груп ударних БПЛА рухаються через Київщину у напрямку Житомирської області.

Вже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що нові групи ударних БПЛА через Сумщину/Чернігівщину рухаються у напрямку Київської області.

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