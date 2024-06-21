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Важливо зробити до 1 липня: кому потрібно подати заявку на субсидію

21 червня, 2024 п'ятниця
15:58
Суспільство Хто ризикує залишиться без субсидії після 1 липня?

Субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг є важливою формою державної підтримки для багатьох українців, але хто може її втратити?

Зміст

Цього року частина отримувачів може втратити право на субсидії та пільги, якщо не встигнуть подати до Пенсійного фонду необхідні документи до 1 липня. Щоб не втратити цю важливу підтримку, необхідно вчасно виконати кілька кроків.

Хто має звернутись до ПФУ?

Переважна більшість українців отримують субсидії автоматично на неопалювальний період, базуючись на даних, які є в Пенсійному фонді України. Проте існують категорії громадян, яким необхідно подати заявку до 1 липня 2024 року на продовження допомоги, щоб забезпечити виплати з початку опалювального сезону. Згідно з даними, які висвітлені на веб-порталі Пенсійного фонду, нижче наведено перелік громадян, яким необхідно подати заявку (громадянин повинен підходити під опис всіх цих критеріїв одночасно):

  • ви отримуєте субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг;
  • отримували субсидію або пільги на початок повномасштабного вторгнення Росії (від 24 лютого 2022 року);
  • ви проживали чи проживаєте в зоні, де ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованій частині України;
  • із 24 лютого 2022 року не зверталися до органів соцзахисту чи ПФУ, щоб перепризначити субсидію або пільги.

Упевніться, що ви відповідаєте всім вищезазначеним категоріям та підготуйте всі необхідні документи для подачі заявки.

Як можна подати таку заявку?

Щоб не втратити право на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, важливо вчасно подати до ПФУ заяву та документи. Це можна зробити одним із таких способів:

  • Особисто звернутися:
    • до сервісних центрів ПФУ;
    • до уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевих рад відповідних територіальних громад;
    • прийти в ЦНАП;
  • Поштове відправлення (надіслати документи на адресу відповідного органу Фонду).
  • Онлайн-заявка:
    • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
    • скористатися мобільним застосунком "Пенсійний фонд";
    • скористатися порталом державних послуг "Дія".

Щоб не втратити право на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, важливо вчасно подати заявку та необхідні документи. Виконання цих кроків забезпечить безперервність отримання допомоги та допоможе уникнути труднощів чи проблем із виплатами під час опалювального сезону.

Теги:
Новини
Україна
Пенсійний фонд
пенсіонери
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