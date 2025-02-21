"На це немає жодного апетиту": спікер Джонсон про новий законопроєкт щодо допомоги Україні

Про це він сказав на сцені Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Слухайте, на це немає жодного апетиту", - відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.

При цьому Джонсон звернувся із цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!".

Спікер Палати представників США зазначив, що потрібно довести до кінця цю війну. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", - сказав Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

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