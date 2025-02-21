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"На це немає жодного апетиту": спікер Джонсон про новий законопроєкт щодо допомоги Україні

Катерина Ганжа
21 лютого, 2025 п'ятниця
07:23
Світ на фото: Майк Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України "немає жодного апетиту"

Зміст

Про це він сказав на сцені Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Слухайте, на це немає жодного апетиту", - відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.

При цьому Джонсон звернувся із цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні!".

Спікер Палати представників США зазначив, що потрібно довести до кінця цю війну. Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

"Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити", - сказав Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

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  • У грудні 2024 року спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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2025, п'ятниця
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