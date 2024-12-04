Спікер Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України

Про це він сказав "Голосу Америки".

Наприкінці листопада стало відомо, що Байден закликав конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав Джонсон.

"Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України", - додав він.

На думку Джонсона, обрання Дональда Тампа президентом уже "змінює динаміку російської війни проти України".