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Спікер Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України

Юлія Юліна
4 грудня, 2024 середа
19:29
Світ Майк Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон не виноситиме питання про $24 млрд для України на голосування в конгресі. Натомість він очікуватиме інавгурації обраного президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це він сказав "Голосу Америки".

Наприкінці листопада стало відомо, що Байден закликав конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.

"Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", - сказав Джонсон.

"Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України", - додав він.

На думку Джонсона, обрання Дональда Тампа президентом уже "змінює динаміку російської війни проти України".

  • 14 листопада Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. "Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він.
  • 15 листопада президент Зеленський висловив сподівання, що завдяки Трампу "війна в Україні завершиться швидше".
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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