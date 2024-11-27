Байден "в останню чергу" закликає Конгрес виділити Україні додаткові $24 млрд допомоги, - ЗМІ
Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії
Про це повідомляє New York Post з посиланням на Politico.Pro.
Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити поновлену допомогу у своє рішення щодо запобігання закриття уряду наступного місяця.
Кілька законодавців ознайомилися з цією пропозицією - вона передбачає виділення $8 млрд на Ініціативу допомоги Україні в галузі безпеки для фінансування контрактів американських компаній і $16 млрд на поповнення запасів американського озброєння.
Деякі республіканці вже висловили обурення з приводу цього запиту.
"Джо Байден щойно віддав $4,7 млрд ваших платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на шляху до виходу за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", - написав сенатор Майк Лі (штат Юта) у X.
- Білий дім подав до конгресу США заяву про намір скасувати борг України в $4,65 млрд, які були спрямовані на економічну допомогу.
- Актуальне
- Важливе