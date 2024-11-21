Байден повідомив конгрес про намір скасувати $4,65 млрд боргу України
Білий дім подав до конгресу США заяву про намір скасувати борг України в $4,65 млрд, які були спрямовані на економічну допомогу
Це підтвердив речник держдепу Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.
"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер конгрес може прийняти це", - сказав Міллер.
Після того, як Білий дім повідомив конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. На думку Міллера, цього не станеться.
"Я був би здивований, якби конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", - сказав представник держдепу.
Конгрес підтримав виділення Україні $61 млрд у квітні. За нормами закону економічна допомога Україні у $10 млрд надавалася Києву як умовно-поворотна позика. Водночас документ надавав президенту США Джо Байдену право списати 50% боргу. Іншу половину позики може пробачити 1 січня 2026 року вже наступний глава Білого дому, яким став Дональд Трамп.
- 20 листопада США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, вартість якого оцінюють у $275 млн.
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